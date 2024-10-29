Захарова: РФ не уведомили об аресте земли центра науки и культуры в Хельсинки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия, вопреки сообщениям СМИ, не получала от Финляндии уведомлений об аресте земельного участка, где расположен Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки.
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