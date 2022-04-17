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Орлов набрал 4 очка впервые в НХЛ, став 2-й звездой матча с «Монреалем»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов забросил шайбу, сделал 3 голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4) и был признан второй звездой.

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