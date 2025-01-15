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Новые пожары на юге Калифорнии: эвакуация и мощные ветры 70 миль в час

Новые пожары на юге Калифорнии: эвакуация и мощные ветры 70 миль в час

Два новых лесных пожара вспыхнули в южной Калифорнии, вызвав волну эвакуации. Возгорания в округах Риверсайд и Сан-Диего сопровождаются сильными ветрами до 70 миль в час и низкой влажностью.

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