Как указывается в заявлении директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, распространенном пресс-бюро СВР, страны Запада стали активнее и чаще обсуждать необходимость замены украинского президента Владимира Зеленского.
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