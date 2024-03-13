Три способа, которыми наши женщины по привычке «берегут» мужчину в браке

А

Александр24

И почему это нас и не поберечь? 20 лет отработал начальником - сначала производственным мастером, потом бюро, потом зам.нач. цеха, потом нач. отдела. Домой приходил измотанный, как собака в 9 вечера. А с совещаний у директора, так и вообще в 10-11 вечера (наш комплекс был в 15 км. от основной площадки завода - приходилось ездить на перекладных ). Постоянная работа в выходные, да и поездки старшим в колхоз никто не отменял. И так, практически, изо дня в день. И что было делать жене? Заставлять меня ещё и по дому пахать? Зато малогабаритка, а потом и 2-х комнатная квартиры, детский сад - всё без очереди, да и зарплата нормальная, на заводе почёт и уважение. Правда, после выхода на пенсию инсульт и меня не миновал, да и куча других сердечных болезней. Но был не лодырь - построил дачу, гараж, в доме всё своими руками, в лютые 90-е чем только не занимался, чтобы прокормить семью. Хорошо жена умная и понимающая была - сдуру не пыталась ещё и своими делами нагрузить ( сегодняшние дуры постоянно орут, что все домашние дела надо пополам делить. Тьфу, бестолочи!) Вот и вопрос - надо ли нас беречь?