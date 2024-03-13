Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 031 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    И почему это нас и не поберечь? 20 лет отработал начальником - сначала производственным мастером, потом  бюро, потом ...Три способа, кото...
  • Кот Рыжый
    Не примазывайся к  выпечке хлеба. А переболтать бабу--это нереально.Мы дарим женщинам...
  • Александр Зиборов
    Верные суждения.Единственный тип ...

Три способа, которыми наши женщины по привычке «берегут» мужчину в браке

Три способа, которыми наши женщины по привычке «берегут» мужчину в браке

«Мужчины приходят домой в 8 вечера истощенные…. Им реально хочется залипнуть в комп на пару часиков и отдохнуть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр24
И почему это нас и не поберечь? 20 лет отработал начальником - сначала производственным мастером, потом  бюро, потом зам.нач. цеха, потом нач. отдела. Домой приходил измотанный, как собака в 9 вечера. А с совещаний у директора, так и вообще в 10-11 вечера (наш комплекс был в 15 км. от основной площадки завода - приходилось ездить на перекладных ). Постоянная работа в выходные, да и поездки старшим в колхоз никто не отменял. И так, практически, изо дня в день. И что было делать жене? Заставлять меня ещё и по дому пахать? Зато малогабаритка, а потом и 2-х комнатная квартиры, детский сад - всё без очереди, да и зарплата нормальная, на заводе почёт и уважение. Правда, после выхода на пенсию инсульт и меня не миновал, да и куча других сердечных болезней. Но был не лодырь - построил дачу, гараж, в доме всё своими руками, в лютые 90-е чем только не занимался, чтобы прокормить семью. Хорошо жена умная и понимающая была - сдуру не пыталась ещё и своими делами нагрузить ( сегодняшние дуры постоянно орут, что все домашние дела надо пополам делить. Тьфу, бестолочи!)  Вот и вопрос - надо ли нас беречь?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх