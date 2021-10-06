Регулятор ФРГ пригрозил Nord Stream 2 AG разбирательством в случае невыполнения норм ЕС

БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило оператору "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG "немедленным" разбирательством, если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства Евросоюза.
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