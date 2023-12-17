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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Третьяк: «Вся хоккейная семья поддерживает Путина. Он наш капитан»

– Владислав Александрович, как вы относитесь к выдвижению президента России Владимира Путина на новый срок? В субботу в Москве вы участвовали в мероприятии, посвященному этому событию.

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