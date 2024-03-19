«Тараканы забегали»: Запад судорожно отрицает итоги выборов президента России

ИИ

Иван Иваныч

Какая нахер разница садовнику кого россияне для себя выбирают? Он что решил, что 76 млн человек, отдавших свои голоса за Путина- не имеют права на собственное мнение? Неужто прямо таки всех русских за недееспособных принимает? Тогда у него реально мания величия и место ему в сумасшедшем доме в отдельной палате с обитыми мягким стенами. Короче- Боррель сумасшедший! Плевать на его мнение. И все дела!