Глава внешнеполитического ведомства ЕС ЖОПА БОРРЕЛЬ заявил, что президентские выборы в России не были честными и «были основаны на репрессиях и запугивании».
«Тараканы забегали»: Запад судорожно отрицает итоги выборов президента России
Комментарии
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Лев Добрый
Главного садовника ЕС пора отправлять в ДУРКУ, там его настоящее место!👀😜👈👍🖕
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20 час.
Elena Knaus
Русских не победить В.В Путин .Это сила и власть ..Лучший президент России..С ним не один президент зарубежных стран не может сравнится.. ..
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20 час.
ИИ
Иван Иваныч
Какая нахер разница садовнику кого россияне для себя выбирают? Он что решил, что 76 млн человек, отдавших свои голоса за Путина- не имеют права на собственное мнение? Неужто прямо таки всех русских за недееспособных принимает? Тогда у него реально мания величия и место ему в сумасшедшем доме в отдельной палате с обитыми мягким стенами. Короче- Боррель сумасшедший! Плевать на его мнение. И все дела!
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15 час.
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