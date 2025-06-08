Мужской уход за лицом: 5 простых правил от дерматолога для здоровой и красивой кожи

Многие мужчины по-прежнему считают, что уход за кожей лица — это не для них. Однако, как показывает практика, очищение, увлажнение и тонизирование может улучшить состояние кожи, предотвратить многие проблемы.
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