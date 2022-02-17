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Сергей СЕМАК: Мы создали много моментов против хорошей команды, но сыграли ненадежно в обороне

Сергей СЕМАК: Мы создали много моментов против хорошей команды, но сыграли ненадежно в обороне

«Мы плохо вошли в игру, неважно начали как в защите, так и в атаке, - сказал главный тренер «Зенита» после поражения от «Бетиса» (2:3).

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