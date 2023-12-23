Полковник Макгрегор счел, что Зеленский идет по пути Бенито Муссолини

Глава Украины Владимир Зеленский идет по пути итальянского диктатора Бенито Муссолини. Об этом написал в соцсети X (ранее Twitter) бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.