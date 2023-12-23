Глава Украины Владимир Зеленский идет по пути итальянского диктатора Бенито Муссолини. Об этом написал в соцсети X (ранее Twitter) бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
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