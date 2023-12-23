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Полковник Макгрегор счел, что Зеленский идет по пути Бенито Муссолини

Полковник Макгрегор счел, что Зеленский идет по пути Бенито Муссолини

Глава Украины Владимир Зеленский идет по пути итальянского диктатора Бенито Муссолини. Об этом написал в соцсети X (ранее Twitter) бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

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