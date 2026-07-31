Взрыв говна произошёл в ПВЗ в Обнинске. Женщина начала распаковку своего заказа и тут раздался взрыв — лопнула бутылка с навозом.
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Взрыв говна произошёл в ПВЗ в Обнинске. Женщина начала распаковку своего заказа и тут раздался взрыв — лопнула бутылка с навозом.
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