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Культуромания

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Селена Гомес вышла на сцену на концерте группы Coldplay

Селена Гомес вышла на сцену на концерте группы Coldplay

Американская певица Селена Гомес появилась на сцене во время выступления группы Coldplay. Появление Гомес на сцене стало большим сюрпризом для поклонников, ведь до этого она объявляла о паузе в концертных выступлениях.

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