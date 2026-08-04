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Царьград

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Еврокомиссия направила 30 офицеров Европола в Сеуту для контроля

Еврокомиссия направила 30 офицеров Европола в Сеуту для контроля

Еврокомиссия направила 30 офицеров Европола в Сеуту для усиления контроля над границей. Еврокомиссар Магнус Бруннер подтвердил готовность Европола и агентства по делам беженцев подключиться при необходимости.

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