Steak Lovers
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Steak Lovers

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Сметану в магазине больше не покупаем: простой способ, как сделать ее дома за 5 минут

Сметану в магазине больше не покупаем: простой способ, как сделать ее дома за 5 минут

Приготовить домашнюю сметану проще простого, и результат вас точно не разочарует. Всего три ингредиента, немного времени, и вы получите сметану, которая по вкусу и текстуре в разы превосходит магазинные аналоги.

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Комментарии
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Виктор Белогорцев
свеже пропущенные сливки оставляю на столе, утром готовую сметану убираем в холодильник никаких добавок, самая натуральная сметана
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13 час.

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