Сметану в магазине больше не покупаем: простой способ, как сделать ее дома за 5 минут

Приготовить домашнюю сметану проще простого, и результат вас точно не разочарует. Всего три ингредиента, немного времени, и вы получите сметану, которая по вкусу и текстуре в разы превосходит магазинные аналоги.
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