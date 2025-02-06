Адское пламя в Сумах: ракетный удар стёр военную базу ВСУ, среди них бойцы-каратели

Сообщается, что удар пришёлся на временные пункты дислокации, вызвав значительные разрушения. По информации ряда источников, в результате атаки могли быть серьёзные потери среди украинских военнослужащих.
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