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Адское пламя в Сумах: ракетный удар стёр военную базу ВСУ, среди них бойцы-каратели

Адское пламя в Сумах: ракетный удар стёр военную базу ВСУ, среди них бойцы-каратели

Сообщается, что удар пришёлся на временные пункты дислокации, вызвав значительные разрушения. По информации ряда источников, в результате атаки могли быть серьёзные потери среди украинских военнослужащих.

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