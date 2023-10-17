"Загнать в мешок". Российские военные на Украине атакуют по всему фронту

Западные эксперты предрекают падение Харькова, российские сообщают о раздорах в рядах ВСУ Российские войска продвигаются вперед на нескольких участках линии соприкосновения в ходе СВО, сообщило Минобороны РФ.
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