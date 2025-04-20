Неуправляемая Toyota улетела в Яузу в центре Москвы

Сегодня утром Toyota Camry на полном ходу улетела в реку в столице России. Чудом никто не погиб.Неуправляемая иномарка около 9 утра на Рубцовской набережной в Москве пробила ограждение и упала в реку Яузу.
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