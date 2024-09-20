Выкинули за борт как отслуживший хлам: Беглянка Ахеджакова ошарашила всех своим возвращением в Россию

Интересная жизнь с Vera Star О порядком забытой к тому времени актрисе Лии Ахеджаковой вспомнили лишь после начала СВО, когда она высказала свою непопулярную точку зрения.
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