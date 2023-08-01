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У «Финикса» нет выгодных предложений по Деандре Эйтону

У «Финикса» на данный момент нет выгодных предложений по центровому Деандре Эйтону, которые могли бы повысить шансы команды на победу в чемпионате.

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