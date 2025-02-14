СК завел дело о теракте из-за убийств ВСУ в курском селе Николаево-Дарьино

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о теракте из-за преступлений украинских вооруженных формирований в отношении жителей курского села Николаево-Дарьино в период с августа по декабрь прошлого года.
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