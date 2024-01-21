Роналду: когда я выступал за «Манчестер Юнайтед», люди считали меня потерянным

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём выступлении за «Манчестер Юнайтед». «Если вы оглянитесь назад, то увидите, что происходило в «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии, тогда люди действительно считали меня потерянным.
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