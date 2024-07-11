На Android и iOS вышла новая мобильная NFS с открытым миром. Игру можно скачать бесп...

На Android и iOS вышла новая мобильная NFS с открытым миром. Игру можно скачать бесплатно, но есть нюансМобильная гонка с открытым миром Need for Speed: Assemble, также известная как Need For Speed Mobile, добралась до релиза, но пока только в Китае.
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