Немного консприрологии.• На верхнем фото изображен артефакт, похожий на гигантскую миску, найденный 31 августа 2021 года случайно во время строительства дороги в Бантуле, Индонезия.
Великаны
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Немного консприрологии.• На верхнем фото изображен артефакт, похожий на гигантскую миску, найденный 31 августа 2021 года случайно во время строительства дороги в Бантуле, Индонезия.
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