СМИ: подготовка ребенка к школе обойдется родителя почти в 10 тысяч рублей

В конце июля – начале августа родители в среднем потратили 9,5 тыс. рублей на сборы ребенка в школу. В эту сумму входит покупка минимального набора школьника, включающего школьную форму, туфли, дневник, тетради, пенал, набор ручек и карандашей.
В конце июля – начале августа родители в среднем потратили 9,5 тыс. рублей на сборы ребенка в школу. В эту сумму входит покупка минимального набора школьника, включающего школьную форму, туфли, дневник, тетради, пенал, набор ручек и карандашей.
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