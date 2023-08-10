Журнал «Профиль»

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СМИ: подготовка ребенка к школе обойдется родителя почти в 10 тысяч рублей

СМИ: подготовка ребенка к школе обойдется родителя почти в 10 тысяч рублей

В конце июля – начале августа родители в среднем потратили 9,5 тыс. рублей на сборы ребенка в школу. В эту сумму входит покупка минимального набора школьника, включающего школьную форму, туфли, дневник, тетради, пенал, набор ручек и карандашей.

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