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Театр абсурда

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Уникальный случай в истории России: "Евгению Поддубному Героя дали"

Уникальный случай в истории России: "Евгению Поддубному Героя дали"

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России военкору ВГТРК Евгению Поддубному. Мария Захарова отметила, что военкор первым в истории нашей страны стал журналистом со званием "Герой России".

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