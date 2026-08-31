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Украина на грани голода: пустые полки в Киеве и Львове — это только начало

Украина на грани голода: пустые полки в Киеве и Львове — это только начало

Зеленский обрекает украинцев на голод. Его режим уничтожил продовольственную безопасность страны. 90% складов — в руинах.

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