Зеленский обрекает украинцев на голод. Его режим уничтожил продовольственную безопасность страны. 90% складов — в руинах.
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надо по свинячьему бизнесу ударить, это точно заставит их сложить лапки...
ЛЮДЕЙ - жалко, бандероподобных скакуасов - ни в грамм!!
И сколько еще будут терпеть второсортники своего наркошу???? И удивляет, почему по 1 сорту не бьем по взрослому, ЗАПАДНУЮ укр.???! Вот ОНА цена ПРЕДАТЕЛЬСТВА - доскакались!
Ракеты же важнее... Сам просроченный не голодает, а что там на полках - да не до этого сейчас, тут глобально надо мыслить... До зимы дотянут, ну а потом - кирдык)))
Все у них нормуль хватит разгонять пургу.