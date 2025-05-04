Суперлига Греции. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет в гостях с «Олимпиакосом», начало в 20:00

Матч начнется в 20:00 по московскому времени, Федор Чалов и Магомед Оздоев смогут сыграть. Клуб из Салоник идет на третьем месте в таблице после трех туров, соперник из Пирея досрочно стал чемпионом Греции в сезоне-2024/25.