В Кстове женщина издевалась над псом и сбила на машине зоозащитницу

КСТОВО, 26 февраля, ФедералПресс. В социальных сетях распространилось видео, героиня которого, находясь с собакой в пункте выдачи заказов в Кстове, хладнокровно трясла пса, бросила его на стол, а после швырнула на пол.
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