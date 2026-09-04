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Ученые выяснили, как жир вокруг сердца влияет на реабилитацию пациентов

Ученые выяснили, как жир вокруг сердца влияет на реабилитацию пациентов

Сотрудники Кемеровского научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний пришли к выводу, что избыток жировой ткани вокруг сердца тормозит восстановление пациентов после операций на органе.

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