Онкология заставила переоценить жизнь. Королевский эксперт: «Карл III отчаянно хочет помириться с сыном Гарри»

Королевская семья наполнена интригами и скандалами. Непонимание поколение, непринятие желания некоторых членов семьи отойти от власти и жить размеренной жизнью, а также огромная ответственность на плечах каждого.
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