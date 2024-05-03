На Украине запретили ломбардам принимать беспилотники и тепловизоры

КИЕВ, 3 мая, ФедералПресс. Национальный банк Украины запретил финансовым организациям и ломбардам принимать в залог товары двойного назначения, пригодные для военного использования, в том числе БПЛА, тепловизоры и радиооборудование.
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