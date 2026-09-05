Нью-Йорк, роскошь и раздражение: почему Ксения Бородина снова стала символом кризиса звёздного поведения Елена ГалицкаяУ отечественного шоу-бизнеса, похоже, появилась новая мода: отправляться за границу, демонстрировать красивую жизнь, а затем удивляться, почему аудитория реагирует не только восторгом, но и критикой.
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