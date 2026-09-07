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Царьград

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ФСБ, ВСУ и «безопасный счёт»: фразы, после которых надо сразу класть трубку

ФСБ, ВСУ и «безопасный счёт»: фразы, после которых надо сразу класть трубку

Специалисты раскрыли главные признаки мошенничества: какие фразы выдадут афериста.Телефонные аферисты меняют тактику и придумывают всё более изощрённые схемы, однако их до сих пор можно раскусить с первых секунд разговора.

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