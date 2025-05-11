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Вице-президент США высказался о вмешательстве Америки в войну ядерных держав

Вице-президент США высказался о вмешательстве Америки в войну ядерных держав

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заявил, что США не будут вмешиваться в конфликт между Пакистаном и Индией, назвав боевые действия между двумя ядерными державами “принципиально не нашим делом”.

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