Форвард "Ванкувера" Задоров толкнул клюшкой в спину игрока "Эдмонтона" Макдэвида

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" Никита Задоров принял участие в потасовке по окончании третьего матча серии плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции против "Эдмонтон Ойлерз".
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