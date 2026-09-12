Господа политики, вы охренели?

Заявление Владимира Зеленского о готовности встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Майами, прозвучавшее синхронно с приглашением Кремля приехать в Москву, выглядит как дипломатический спектакль, поставленный по обе стороны линии фронта.
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