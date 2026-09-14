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Энциклопедия географа

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Что стоит знать до поездки в Европу: личный разбор семи дорожных ситуаций

Что стоит знать до поездки в Европу: личный разбор семи дорожных ситуаций

Когда собираешься в европейскую поездку, кажется, что главное — получить визу, купить билеты и забронировать жильё.

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