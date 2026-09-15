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Звезда «Девчат» Люсьена Овчинникова: ушла из театра ради уволенного мужа и угасла через четыре месяца после его ухода

Звезда «Девчат» Люсьена Овчинникова: ушла из театра ради уволенного мужа и угасла через четыре месяца после его ухода

«Я — круглая сирота. У меня никого вообще нет. Никого», — откровенно признавалась заслуженная артистка РСФСР Люсьена Овчинникова.

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