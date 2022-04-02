Джоэл Эмбиид: «Моя атакующей игра перешла на новый уровень, поэтому о защитных умениях все забыли»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оценил свои умения игры в защите. «Почему меня не включают в число претендентов на Лучшего оборонительного игрока? Я думаю, моя атакующей игра перешла на новый уровень, поэтому о защитных умениях все забыли.