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Джоэл Эмбиид: «Моя атакующей игра перешла на новый уровень, поэтому о защитных умениях все забыли»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оценил свои умения игры в защите. «Почему меня не включают в число претендентов на Лучшего оборонительного игрока? Я думаю, моя атакующей игра перешла на новый уровень, поэтому о защитных умениях все забыли.

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