Мазукта и Шамбамбукли. Надежда Демиург строил новый мир. - Да будет свет! - сказал он. И стало по слову его.
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