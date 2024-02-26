Супруга Алибасова Елена: мы обратились в больницу для перестраховки

Композитор Бари Алибасов попал в больницу на фоне сильной головной боли и высокого давления. Его супруга Елена объяснила госпитализацию желанием подстраховаться, опровергнув в беседе с телеканалом "360" сообщения в СМИ о том, что музыканту поставили диагноз "прогрессирующая церебральная недостаточность".