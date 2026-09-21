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Царьград

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Строительство «Пермь Арены» вышло на финишную прямую

Строительство «Пермь Арены» вышло на финишную прямую

На «Пермь Арене» в микрорайоне ДКЖ одновременно ведутся работы на всех пяти этажах, включая возведение перегородок, прокладку коммуникаций и монтаж лифтов, а в ближайшее время планируется закрыть тепловой контур, чтобы зимой перейти к внутренней отделке.

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