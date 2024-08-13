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Новости экономики России

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Рост цен на нефть способствует сохранению спроса на бумаги нефтегазовых компаний

Индекс МосБиржи смог подняться выше отметки 2850 пунктов. Торги в понедельник начались снижением. Наибольшие вопросы вызывала динамика акций из нефтегазового сектора, которые полностью игнорировали рост цен на нефть в первой половине дня.

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