Рост цен на нефть способствует сохранению спроса на бумаги нефтегазовых компаний

Индекс МосБиржи смог подняться выше отметки 2850 пунктов. Торги в понедельник начались снижением. Наибольшие вопросы вызывала динамика акций из нефтегазового сектора, которые полностью игнорировали рост цен на нефть в первой половине дня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)