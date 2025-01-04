Овчинский: в 2024 году решены вопросы по 28 долгостроям в Москве

В начале 2024 года были устранены проблемы по 28 объектам незавершенного строительства, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии