В Европе заподозрили Pornhub в нарушении закона

Еврокомиссия (ЕК) инициировала расследование в отношении Pornhub и других порносайтов. Их подозревают в нарушении Акта цифровых услуг ЕС, в том числе «недостаточных мерах по защите порнографического контента от доступа несовершеннолетних».
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