Учёные спрогнозировали последствия ядерной войны между Россией и США 

Более пяти миллиардов людей могут погибнуть в случае полномасштабной ядерной войны между Россией и США, к такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам исследования, опубликованного в понедельник.
Более пяти миллиардов людей могут погибнуть в случае полномасштабной ядерной войны между Россией и США, к такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам исследования, опубликованного в понедельник.
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