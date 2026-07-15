Инвесторы в России смогут получить доступ к иностранным стейблкоинам с 1 сентября

МОСКВА, 15 июля, ФедералПресс. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил поправки ко второму чтению законопроекта № 1194918-8 «О цифровых валютах и цифровых правах», разрешающие квалифицированным инвесторам получить доступ к иностранным стейблкоинам и другим беспоставочным цифровым инструментам с 1 сентября 2026 года.