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Инвесторы в России смогут получить доступ к иностранным стейблкоинам с 1 сентября

Инвесторы в России смогут получить доступ к иностранным стейблкоинам с 1 сентября

МОСКВА, 15 июля, ФедералПресс. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил поправки ко второму чтению законопроекта № 1194918-8 «О цифровых валютах и цифровых правах», разрешающие квалифицированным инвесторам получить доступ к иностранным стейблкоинам и другим беспоставочным цифровым инструментам с 1 сентября 2026 года.

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