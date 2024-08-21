ИЗ ОДНОГО ТЕСТА

Владимир Алтайцев Китай живёт сам по себе, у него свои интересы. Если он начнёт открыто помогать России, то США прижмут его банки и поставки многого в другие страны

ГМ Георгий Михалев А что, винтовки Россия тоже закупает и использует в войсках?