ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ниже часть доклада южнокорейского аналитического центра NK: "По данным анализа спутниковых снимков, проведенного NK Pro , Северная Корея наращивает усилия по производству противотанковых ракет, которое может представлять интерес для России.
ИЗ ОДНОГО ТЕСТА
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Китай живёт сам по себе, у него свои интересы. Если он начнёт открыто помогать России, то США прижмут его банки и поставки многого в другие страны
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11 час.
ГМ
Георгий Михалев
А что, винтовки Россия тоже закупает и использует в войсках?
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1 час.
Nikolay Stepanov
Когда на запад эшелоны На край пылающей земли Тот груз, до срока зачехленный, Стволов и гусениц везли, Тогда, бывало, поголовно Весь фронт огромный повторял Со вздохом нежности сыновней Два слова:"Батюшка Урал!". История повторяется!
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56 мин.
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