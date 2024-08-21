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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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ИЗ ОДНОГО ТЕСТА

ИЗ ОДНОГО ТЕСТА

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ниже часть доклада южнокорейского аналитического центра NK: "По данным анализа спутниковых снимков, проведенного NK Pro , Северная Корея наращивает усилия по производству противотанковых ракет, которое может представлять интерес для России.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Китай  живёт сам по себе, у  него свои  интересы. Если он начнёт открыто  помогать  России, то  США  прижмут  его  банки  и поставки  многого в  другие страны
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11 час.
ГМ
Георгий Михалев
А что, винтовки Россия тоже закупает и использует в войсках?
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1 час.
Nikolay Stepanov
Когда на запад эшелоны На край пылающей земли Тот груз, до срока зачехленный, Стволов и гусениц везли, Тогда, бывало, поголовно Весь фронт огромный повторял Со вздохом нежности сыновней Два слова:&quot;Батюшка Урал!&quot;. История повторяется!
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56 мин.

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