Al Arabiya: ХАМАС примет предложение Уиткоффа по Газе с рядом условий

Палестинское движение ХАМАС примет предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по прекращению огня в секторе Газа, но с рядом условий, передаёт телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
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