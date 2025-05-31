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Al Arabiya: ХАМАС примет предложение Уиткоффа по Газе с рядом условий

Al Arabiya: ХАМАС примет предложение Уиткоффа по Газе с рядом условий

Палестинское движение ХАМАС примет предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по прекращению огня в секторе Газа, но с рядом условий, передаёт телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

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